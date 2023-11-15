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Bakan Koca duyurdu: Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 26 kanser hastasının tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Hastalar ile birlikte 13 refakatçisinin de Türkiye'ye getirileceğini belirten Bakan Koca, söz konusu hastaların Gazzeli olup Mısır'dan çıkarak tedavi için başka ülkeye gönderilen ilk hastalar olduğunun altını çizdi.

Semih Bozkuş
18:02 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:27 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını söyledi.

Bakan Koca Gazze’den sevk edilecek bu hastaların, Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen ilk hastalar olacağını da belirtti.

"İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu"

Bakan Koca, El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim arzumuz, 26 hastanın Türkiye’ye götürülmesi. Bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Refah sınır kapısından hastalar geçti ve işlemleri yapılıyor. Bugüne kadar 200'e yakın hastane Refah'a ulaştı, geride çok hasta var. İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede bir sahra hastanesi de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla, bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Bütün çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."



#Kanser
#Gazzeli Çocukiar
#Türkiye
#Tedavi
1 saat önce
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