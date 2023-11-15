Bakan Koca duyurdu: Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Bakan Koca Gazze’den sevk edilecek bu hastaların, Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen ilk hastalar olacağını da belirtti.

"Bizim arzumuz, 26 hastanın Türkiye’ye götürülmesi. Bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Refah sınır kapısından hastalar geçti ve işlemleri yapılıyor. Bugüne kadar 200'e yakın hastane Refah'a ulaştı, geride çok hasta var. İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede bir sahra hastanesi de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla, bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Bütün çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."