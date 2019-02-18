Bakan Koca: Eskişehir belediye hizmetlerinden mahrum kalmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir'de seçim merkezinde yaptığı konuşmada "Biz yeni dönemde belediye hizmetini de alan merkezi hükümetle bu hizmeti birleştiren, bir sinerji oluşturan döneme geçiyor olmalıyız. Şu dönemde kartpostal belediyeciliğinden uzak kalalım. Eskişehir'in belediye hizmetlerinden bu örnekle bile sadece mahrum kaldığını görüyoruz. " dedi.

Haber Merkezi 18 Şubat 2019, 18:34 Son Güncelleme: 18 Şubat 2019, 18:41 AA