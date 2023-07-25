Bakan Koca: Hepatit A aşısı ile ilgili iddialar asılsız

'STOKLARIMIZDA 200 BİN ADET AŞI BULUNUYOR'

Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu 3 aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında 3 aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, Kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.