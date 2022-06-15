Gündem Bakan Koca kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi
ANKARA

Bakan Koca kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi. Kimliği açıklanmayan şoförün, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
​​Bakan Koca kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle görüştü
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulans şoförüyle görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı." ifadesini kullandı.

Kimliği açıklanmayan şoförün, ambulansla Sağlık Bakanlığı önüne gelerek, taşıdığı bir hastayı bazı hastanelerin kabul etmediği iddiasıyla Sağlık Bakanı Koca ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

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