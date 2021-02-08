Gündem Bakan Koca Macar Bakan Szijjarto ve İtalyanın Ankara Büyükelçisi Gaiani ile görüştü
ANKARA

Bakan Koca Macar Bakan Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani - Bakan Koca
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani - Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Macar ve İtalyan yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

"Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek"

  • Twitter hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladık. Bakan Bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısında korkutucu yükseliş
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısında korkutucu yükseliş

Bakan Koca - Macar Bakan Szijjarto

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi de ağırladığını belirten Koca, şunları kaydetti:

'Küresel Sağlık Zirvesi' planları

  • "Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik."

Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak
KORONAVİRÜS
Aşılamada liderlere ikinci doz bu hafta yapılacak

Abone Ol Google News
Böylesini ancak belgesellerde olur

Böylesini ancak
belgesellerde olur

​Çürümüş ağaç kovuğundan çıkanlar şaşkına çevirdi.
Malatyada son anlar

Malatya'da son anlar

​Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Türkiyeden AB mesajı

Türkiye'den AB mesajı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü.
Vaka sayısında <br>korkutan yükselme

Vaka sayısında
korkutan yükselme

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Muharrem İnce'ye <br>'günaydın' diyorum

Muharrem İnce'ye
'günaydın' diyorum

​AK Partili Turan'dan dikkat çeken yorum.
Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

​Bu kez de Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı.

Görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor

Bir tarafı kar kış diğer tarafı ise bahar bahçe.

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.