Bakan Koca Macar Bakan Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani ile görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile bir araya geldi.

Haber Merkezi 08 Şubat 2021, 19:45 Son Güncelleme: 08 Şubat 2021, 19:55 AA