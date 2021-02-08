Bakan Koca Macar Bakan Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Macar ve İtalyan yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.
"Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek"
- Twitter hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladık. Bakan Bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi de ağırladığını belirten Koca, şunları kaydetti:
'Küresel Sağlık Zirvesi' planları
- "Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik."
Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Peter Szijjarto’yu ağırladık. Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek. pic.twitter.com/IHGMiztRN5
Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Peter Szijjarto’yu ağırladık. Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek. pic.twitter.com/IHGMiztRN5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2021
Bugün İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Sn. Massimo Gaiani’yi ağırladık. Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya’nın G20 dönem başkanlığında yapılacak “Küresel Sağlık Zirvesi” planlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/IBgMIhojo9
Bugün İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Sn. Massimo Gaiani’yi ağırladık. Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya’nın G20 dönem başkanlığında yapılacak “Küresel Sağlık Zirvesi” planlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/IBgMIhojo9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2021