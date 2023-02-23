|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Koca: Moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu. Koca, ''Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede'' ifadelerini kullandı.

11:36 . 23/02/2023 Perşembe
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" dedi.

Bakan Koca, Hatay'da bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait mobil laboratuvar aracında test çalışması sırasında çekilen görüntüyü de paylaştı.  



#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Kahramanmaraş
#Hatay
2 saat önce
default-profile-img
Bakan Koca: Moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor
Mimar Sinan'ın inşa ettiği külliye depremzedelere sıcak yuva oldu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 2000'den fazla esir değiştirildi
Hatay'da enkazda kalan inek 17 gün sonra kurtarıldı
Bağcılar deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
Türkiye'de kuraklık alarmı: Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.