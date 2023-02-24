Bakan Koca: Şebeke suyunu içmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bugüne kadar 68 binden fazla afetzede taburcu edildi. 61 gezici sağlık ekibi, 473 köye gün aşırı ziyaret yapmaktadır.

Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.

Çadırkentlerde kurulan 15 acil müdahale ünsitesinde yapılan müdahale sayısı 24 bin 501’dir.

Acil sağlık hizmeti dışında kalan evde bakım, ilaç, pansuman, hastaneye sevk talebi gibi ihtiyaçlar ALO 184 çağrı sistemi ile karşılanmaktadır.

75 yaş üstü vatandaşları yakından takip ediyoruz. Yüzde 78’ine ulaşabildik bunları yarısı il içinde ulaşılarak kronik hasta ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor."

Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. 1533 su numunesinde 1354’ünde klor oranını yeterli olduğu 179 numunede yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Bölgedeki sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapıyoruz. Gönüllü olarak çalışmak isteyen ekiplerin taleplerini iletebilmesi için ortak uygulama üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur

Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanoz aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanoz aşıları da yapılmış durumdadır.

Çok hafif de olsa depremde yarar almışsanız tetanoz aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Lütfen en yakın görevlimize başvurun.

Enkaz kaldırma çalışmaların maske kullanımı ihmal edilmemelidir. N-95 ekiplerimizden temin edilebilir.

Bölgede sağlık çalışanları için yeni düzenleme yapıyoruz. Gönüllülüğü kolaylaştırıyoruz. Gönüllü çalışmak isteyen sağlık çalışanı arkadaşlarımızın taleplerini iletebilmesi için Ekip Portal uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur.