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POLİTİKA

Bakan Koca: Türkiye sağlık sistemini Arnavutluk’a aktarmak için büyük görev üstlenecek

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılışında konuşan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002’den bu yana başarıyla uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk’a aktarılması için büyük bir görev üstlenecektir. 3 yıl boyunca birlikte işleteceğimiz hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızasıyla her yıl uzatılabilecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Koca: Türkiye sağlık sistemini Arnavutluk’a aktarmak için büyük görev üstlenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin Türkiye'de 2002’den bu yana başarıyla uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk’a aktarılması için büyük bir görev üstleneceğini vurguladı.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk hastanesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği üç aylık süreden daha kısa olan 68 günde bitirdiklerini ve Arnavut kardeşlerinin sağlık hizmeti almasına hazır hale getirdiklerini anlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede 6 ameliyathane, 20 yoğun bakım ve 130 servis yatağının yanı sıra, biyokimya, mikrobiyoloji, PCR laboratuvarı, MR, tomografi, XR cihazı, mobil röntgen cihazı, kolonoskopi, endoskopi, laboroskopi ve anjiyografi gibi en modern cihazlar bulunmaktadır. Türkiye’de ardı ardına açtığımız şehir hastaneleri pandemi döneminde önemli bir altyapı oluşturdu. Bu hastanelerimizden biri olan Ankara Şehir Hastanesinden gelen 5 profesörümüz ve hastane yöneticilerimiz, bir süredir burada hastanenin açılış süreciyle ilgili çalışmalarına devam etmektedir."

56 Türk sağlık personeli görev yapacak

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında 56’sı Türk 331’i Arnavut olmak üzere 387 sağlık personelinin görev yapması planlandığını vurgulayan Koca, "Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ülkemizde 2002’den bu yana başarıyla uygulanan sağlık sisteminin Arnavutluk’a aktarılması için büyük bir görev üstlenecektir. 3 yıl boyunca birlikte işleteceğimiz hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızasıyla her yıl uzatılabilecektir" ifadelerini kullandı.

"Balkanlar için bir örnek olacak"

Hastanenin barındırdığı modern tıbbi cihazları, kalifiye personeli, sunacağı kaliteli sağlık hizmetiyle önce Arnavutluk’taki sağlık tesisleri sonrasında da Balkanlar için bir örnek olacağını belirten Koca, "Ülkemizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri hem tıbbi hem de yönetimsel alanda hastanemizde Arnavut kardeşlerimizin de katkılarıyla uygulamaya koyacağız. Hastanemizin açılışını Türkiye’nin teklifiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 2021 Uluslararası Sağlık Çalışanları yılına denk gelmesi bizim için ayrı bir önem arz etmektedir." diye konuştu.

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