Bakan Koca'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'nu hedef alan açıklamalarına tepki: Siyasi rant malzemesi değildir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu'nu hedef aldı.
Konuşmasında, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bilim kurulu var! Hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. Oturmuşlar oraya bilim kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı Koca, ayrı telden çalıyor. 100 bin kişi de ölse bunların umurlarında değil" ifadelerini kullandı.
"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir"
Söz konusu açıklamalara Sağlık Bakanı Koca tepki gösterdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun siyasi rant malzemesi olmadığını ifade ederek, "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Saygılı olun." dedi.
Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.
Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2021