Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı: İyi sonuçlar alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigarayı bırakmanız için size gerekli desteği vermeye hazırız. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde bu konuyu her zamankinden daha fazla bir ciddiyetle düşünün" ifadelerine yer verdi.





Koca, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 467'ye yükseldiğini belirterek, bu sayının 2009'da 62 olduğunu aktardı.





Sigarayı bırakmak için ilk adımı atmak, akciğerinizi zorlayacak şekilde öksürmekten çok daha kolaydır. Sigarayı Bırakma Polikliniklerimizden birine başvurun. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2024





'İyi sonuçlar alıyoruz'

Sigaranın sağlıkta en önemli sorunlar arasında yer alması sebebiyle bu sayının sürekli artırıldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti: