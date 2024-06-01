|
Gündem

Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı: İyi sonuçlar alıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldığını belirterek, iyi sonuçlar alındığını bildirdi.

10:19 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigarayı bırakmanız için size gerekli desteği vermeye hazırız. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde bu konuyu her zamankinden daha fazla bir ciddiyetle düşünün" ifadelerine yer verdi.


Koca, sigara bırakma polikliniklerinin sayısının 467'ye yükseldiğini belirterek, bu sayının 2009'da 62 olduğunu aktardı.



'İyi sonuçlar alıyoruz'

Sigaranın sağlıkta en önemli sorunlar arasında yer alması sebebiyle bu sayının sürekli artırıldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Yıl sonu için hedefimiz 500 poliklinik. Sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldı. İyi sonuçlar alıyoruz. Bırakmak düşündüğünüzden kolay olacak, lütfen başvurun. Hekimin size 'Sigara kullanıyor musunuz?' sorusunu sormadığı kaç muayene hatırlıyorsunuz? Sigarayı bırakmak için ilk adımı atmak, akciğerinizi zorlayacak şekilde öksürmekten çok daha kolaydır. Sigarayı bırakma polikliniklerimizden birine başvurun."

#31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı ödemeleri hangi tarihte, bu ay yatacak mı? Aile Destek Programı Haziran ayı e-devlet sorgulama ekranı