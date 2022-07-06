Gündem Bakan Kocadan Kılıçdaroğluna tepki Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
POLİTİKA

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Kocadan Kılıçdaroğluna tepki: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” ifadelerine yer verdi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın naaşı memleketine uğurlandı
GÜNDEM
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın naaşı memleketine uğurlandı

Bakan Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor
HAYAT
Bakan Koca: Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor

Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
GÜNDEM
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet: Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Emekliye bayram müjdesi.
Yüzde 30 arttı

Yüzde 30 arttı

​DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi.
Kılıçdaroğlunun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine İYİ Partiden itiraz: Anormali kimse normal diye savunamaz

Erdoğan: Terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve en önemlisi FETÖ artık NATO kayıtlarında.

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.