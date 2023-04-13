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Bakan Koca’yı duygulandıran Yağmur'un yürek burkan hikayesi: Babam yerine koydum

Hatay'da depremzedelerle gerçekleştirilen iftar programı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bizden isteğin var mı" dediği kız çocuğunun "Benim babam yok, ben sizi baba yerine koyuyorum" sözleriyle yürekleri dağlayan Yağmur Yıldırım konuştu. Babasını depremden önce motosiklet kazasında kaybettiğini belirten Yıldırım, "Ben de kendisini çok merak ediyordum. Karşımda görünce duygulandım. Babamdan bahsettim, ağlamak istedim" dedi.

16:17 . 13/04/2023 Perşembe
IHA
Bakan Koca’yı duygulandıran Yağmur Yıldırım

Bakan Koca’yı duygulandıran Yağmur Yıldırım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da depremzedelerle iftar programında buluştu. İftar programı sonrası Bakan Koca, özellikle depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. Deprem öncesi babası Mehmet Yıldırım’ı (48) motosiklet kazasında kaybeden Yağmur Yıldırım, Bakan Koca’nın yanına gelerek, "Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Duydukları karşısında duygularını gizleyemeyen Bakan Koca, genç Yağmur’la konuşarak teselli etti.

Bakan Koca’yı hep televizyonda gördüğünü ve karşısında görünce de heyecanlandığını söyleyen Yağmur Yıldırım, "Ben Bakanımızı hep televizyonlarda görüyordum. Ben de kendisini çok merak ediyordum. Karşımda görünce duygulandım. Babamdan bahsettim, ağlamak istedim. 9 ay önce babamı motosiklet kazasında kaybettim. Bakanımızı da babam yerine koydum. Bakanımız da ‘Ağlama, inşallah babanın yeri cennettir’ dedi. Depremde evimiz yıkıldı çadırda kalıyoruz. Henüz konteyner çıkmadı" dedi.


4 çocuğuyla çadırda yaşadığını söyleyen Anne Nurcan Yıldırım, "Biz daha önce hep televizyonda görüyorduk kendisini. Allah razı olsun buraya kadar geldi yanımıza. Bizimle beraber orucunu açtı. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz şu an çadırdayız ama bizim evimiz yıkıldı. Ben 9 ay önce eşimi kaybettim. 4 tane çocuğumla yaşıyorum. Başka da bir gelirimiz yok" diye konuştu.




#Hatay
#deprem
#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
1 saat önce
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