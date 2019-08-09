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POLİTİKA DENİZLİ

Bakan Kurum: 976 binanın 108'i hasarlı - Son dakika

Bakan Kurum: 976 binanın 108'i hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Kurum deprem bölgesinde.
Bakan Kurum deprem bölgesinde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Bozkurt'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik" diye konuştu.

Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda" ifadelerini kullandı.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi
GÜNDEM
Depremzedeler geceyi çadırda geçirdi

Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
FOTOĞRAF 12
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Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerini yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu.
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Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti.
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Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırlarını önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrasında açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı.
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Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesinin sona erip, oturma içini uygunluk raporu verene kadar çadırda yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.
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Denizli'deki deprem bölgesinden son görüntüler
Denizli Bozkurt'ta saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde yaşanan depremden sonra 83 artçı sarsıntının yaşandığı ilçede vatandaşlar yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi.


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