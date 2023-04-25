Bakan Kurum: Biz hep hizmetin peşinden koştuk hiçbir zaman dedikoduların iftiraların içinde olmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çekmeköy Yenidoğan Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Kavşağı Temel Atma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Milletimizi yalan yanlış söylemlerle hiçbir zaman aldatmadık. Bizi ararsanız Elazığ'da Malatya'da afetzede kardeşlerimiz için hazırladığımız konutların anahtar tesliminde bulursunuz.
"14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Saflar netleşti. Bir tarafta milleti için duble yollar, trenler, konutlar, millet bahçeleri yapan Cumhurbaşkanımız var diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta İstanbulumuz için İstanbul'un tarihi dönüşümünü başlatanlar var. Diğer tarafta d seçim meydanlarında söz verip İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürüp bu parayı harcayanlar var.
Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu millet ize destek olduktan sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok.
Ayrıntılar geliyor...