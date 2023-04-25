Bakan Kurum: Biz hep hizmetin peşinden koştuk hiçbir zaman dedikoduların iftiraların içinde olmadık

"14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Saflar netleşti. Bir tarafta milleti için duble yollar, trenler, konutlar, millet bahçeleri yapan Cumhurbaşkanımız var diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta İstanbulumuz için İstanbul'un tarihi dönüşümünü başlatanlar var. Diğer tarafta d seçim meydanlarında söz verip İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürüp bu parayı harcayanlar var.