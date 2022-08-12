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GAZİANTEP

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız sosyal konut sorunuyla ilgili yeni bir müjde verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut sorunu ile ilgili yeni bir müjde vereceğini ve eylül ayı itibarıyla yeni bir konut atılımının başlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız sosyal konut sorunuyla ilgili yeni bir müjde verecek
​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’ndeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde (BÜSEM) incelemelerde bulundu.


“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapacağız”


İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, yoğun sosyal konut talebi karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptıklarını söyleyerek yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut sorunu ile ilgili yeni bir müjde vereceğini duyurdu. Bakan Kurum, Eylül ayı itibariyle yeni bir konut atılımının başlayacağını da ifade ederek, “Sosyal Konut talebi, bugüne kadar belki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bugün akşam detaylarını vereceğimiz, Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’imizde tüm Türkiye’mizle paylaşacağı bir projeyi sunacağız. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Bu çerçevede Gaziantepli kardeşim burada çalışan esnafım hemen en yakın alanda barınma ihtiyacını giderecekler” dedi.

“Ağustos ayında tüm Türkiye’de ilan edeceğimiz sanayi sitesi projemiz olacak”

Ağustos ayında Türkiye genelinde yeni bir sanayi sitesi projesi ilan edeceklerini de açıklayan Bakan Murat Kurum, “Daha huzurlu bir şekilde üretimini yapacak. Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz. Yine Ağustos ayında tüm Türkiye’de ilan edeceğimiz sanayi sitesi projemiz olacak. İşte aslında örneğini burada yaptığımız BÜSEM arazisi hazine arazisiydi. Âtıl bir araziydi. Bu arazide belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz örnek bir çalışma yaptı. Bize, bu hazine arazisinin uygun bedellerle verilmesi talep edildi. Biz de burada 150 bin kardeşimizi istihdam edecekseniz bu araziyi sizlere uygun şartlarda tahsisini yaparız’ dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsisini yaptık” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın onuncu ekonomisi olma hedefine ilerleyen Türkiye’nin bu hedefine en yakışır, en yakın şehrin Gaziantep olduğunu dile getirdi. Şahin, “Biz büyükşehir olarak, genel sekreterimiz, ilgili belediye başkanlarımız, bugün Şahinbey, Şehitkamil, Nizip belediye başkanlarımız burada herkes yerel kalkınmanın mimarı. 94’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın attığı tohum, Gaziantep’te büyük yerel ormana dönüşmüştür, kalkınmaya dönüşmüştür. Bunu birlikte başarmanın gücü kuvveti için her birinize teşekkür ediyor. Buradaki çaycısından işçisine inşaatçısına burada bir emek var, burada bir emek var alın teri var biz işçi memleketiyiz. İşçimiz mutluysa, siz mutluysanız biz mutluyuz birlikte başaracağız. Gaziantep modelini bir zafer modeline, bir Türkiye modeline, bir dünya modeline birlikte dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Bakan Kurum: Dar gelirli olup ev sahibi olmayan bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konut inşa edeceğiz
EKONOMİ
Bakan Kurum: Dar gelirli olup ev sahibi olmayan bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konut inşa edeceğiz

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.<br>
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Bakan Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesi için belediyeler, Adalet ve Hazine Bakanlığı ile proje geliştirildiğini maliyetleri düşürecek, sektöre ve vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak bu projenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. <br><br>
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Habertürk televizyonunda açıklamalar yapan Kurum, \"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz.
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Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladılar 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz\" dedi.
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Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, \"Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.
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Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.
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İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır\" şeklinde konuştu.
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Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da COVID-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:<br><br>
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\"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz.
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İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.\"
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Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, \"Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor.\" dedi.<br><br>
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Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, konut ve kira fiyatlarındaki artışın takip edildiğini söyledi. Vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.


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