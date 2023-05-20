Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 173 bin konutun inşası devam ediyor

Deprem bölgesinin her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakının yanında durduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın kararmış zihinleriyle, kararmış kalpleriyle birlikte resmen kardeşlerimizle alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kendilerine oy verilmediği gerekçesiyle ödeneği bahane ederek, depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden, yurtlardan çıkarmaya çalıştı. Oradaki kardeşlerimizin duygularıyla, yaralı kalpleriyle resmen alay ettiler. Depremin üzerinden 3 ay geçti. Biz 173 bin konutumuzun inşası, sanayi sitesi, köy evi inşası 11 ilimizde başlamıştır. Bu illerimizde eş zamanlı inşaat süreci devam etmektedir. İlk etapta 319 bin ardından, 650 bin konutumuzu bitirip afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.