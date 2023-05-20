Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 173 bin konutun inşası devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
"Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler"
CHP'nin seçim gecesindeki tutumunu eleştiren Kurum, "Seçim gecesini hatırlayın. 'Öndeyiz, kazanıyoruz' dediler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Her zaman olduğu gibi yalanlarla, iftiralarla, bahanelerle birlikte milletimizin aklını çelmeye çalıştılar. Kendi ili dışında il il gezip, ikbal kaygısıyla her işte meşgul olanlara, sosyal medyadaki filmleriyle iş yapıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışanlara, afetlerde milletinin yanında değil tatilde olanlara en net cevabı 14 Mayıs'ta milletimiz sandıkta vermiştir. Depremzedelere verdiği yardımı diline dolayanlara gereken cevap verilmiştir" dedi.
"Depremzede kardeşlerimizle alay ettiler"
'Kentsel dönüşümde yarısı bizden' kampanyasına şimdiye kadar 760 bin başvurunun yapıldığını da belirten Kurum, "Bu da 3 milyona yakın kardeşimizin devletine, sayın cumhurbaşkanımıza güvenini ortaya koyduğu anlamına geliyor" dedi. Murat Kurum buradaki ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Dondurma tezgahının başına geçen Kurum çocuklara dondurma dağıttı.