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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde toplam 32 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız" dedi.

15:04 . 17/03/2023 الجمعة
Diğer
Murat Kurum

Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde toplam 32 bin konutun inşasına başlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Malatya, Battalgazi ilçesi Bahçebaşı mahallesinde 240 günde yapılacak 3. Etap 474 adet konut, 1 adet ticaret merkezi ve cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesinin yapıldığı noktada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.


Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da bin 400, Kilis'te 264 konut, Hatay'da 296 konut, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628 konut, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 5 bin 702, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk.

Önümüzdeki hafta bu 32 bin konutun 20 bininin temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle atacağız.

11 ilimizde çalışma yürütüyoruz. Bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz."

#Murat Kurum
#Deprem
#Kahramanmaraş
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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz
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