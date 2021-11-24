Bakan Kurum: Ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönem yaşanmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bugün tarihinin en önemli günlerinden, en kritik eşiklerinden geçtiğini dile getiren Bakan Kurum, "Yalanın ve fitnenin bu denli kol gezdiği, ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık." diye konuştu.

Küresel ölçekte enflasyon oranlarının 4-5 kat arttığını, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirten Kurum, Türkiye'de ise gerek bütçe dengesi, gerek büyüme oranlarının iyi seviyelerde olduğunu ifade etti.

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Kurum, her geçen ay bir ihracat rekoru kırıldığını, Türkiye'nin büyümede neredeyse çift haneli rakamlara ulaştığını, istihdamın arttığını söyledi.

Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Genç istihdam projelerimizle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız yükselmeye devam ediyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Bu süreç tamamen geçici bir süreç olmasının yanında, Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Saflar netleşmiştir. Bir tarafta 'ayağa kalkmış bir Türkiye' diyenler, diğer tarafta 'Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler' var. Bir tarafta her alanda 'gururlu, mağrur Türkiye' diyenler, bir tarafta cennet vatanımızı mağdur, mazlum yapmak isteyenler var. Bir tarafta 'milletimizle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler' var, diğer tarafta Türkiye'yi eski Türkiye'ye geri götürmek isteyenler var. Bir yanda size aşık olanlar diğer yanda size, şehit ve gazi ailelerimize küfredenler var.

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Şimdi birileri kalkmış, partilerine IMF yetkililerini davet etmiş, Türkiye'yi IMF komiserleriyle birlikte uyum içerisinde yöneteceklermiş. Neymiş, Kanal İstanbul'u, büyük projeleri yapan firmalara para ödemeyeceklermiş. Projeleri durduracaklarmış. Türkiye'nin şerefli bürokratlarını, onurlu memurlarını yargılayacaklarmış. Millet bölünüyormuş. Bunu, 251 şehidimiz morglarda, 2 bin yaralımız hastanelerde yatarken, 'Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6'ncısını açtırmayız' diyenler söylüyor. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için kampanya yapanlar söylüyor. İşte CHP budur."

FOTOĞRAF 16 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Salda Gölü'müzü bugünden koruyor, yarınlarımıza tertemiz ve masmavi bırakıyoruz mesajı' ve #SaldaHepGüzelKalacak etiketiyle paylaştığı videoda, Salda Gölü'nün Halk Plajı ve Beyaz Adalar bölgesinin eski halini ve yapılan çalışmaları paylaştı. Bakan Kurum paylaştı: İşte Salda Gölü'nün yeni hali Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. BiP'te paylaş

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