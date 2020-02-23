Gündem Bakan Kurum Elazığda yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık
ELAZİĞ

Bakan Kurum: Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devam eden projelere ilişkin ayrıntılar verdi. "Kolları sıvadık" diyen Bakan Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. 21 kişinin hayatını kaybettiği felakette, yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştü. Boşaltılan ve yıkılan binalarda yaşayanların mağdur olmaması için bakanlık son sürat çalışmalarını sürdürüyor.

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"En büyük dönüşüm sürecidir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum devam eden projelere ilişkin ayrıntıları anlattı. Yaraların sarılması adına çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kurum, "Bu projeler, bundan sonraki süreçte Elazığımız'ın geleceği için çok daha önemli adımların atıldığı projelerdir. Elazığ'ın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük dönüşüm sürecidir. Hem şehir merkezinde hem de özel alanlarda konutlarımızın yapılması sürecinde bu deprem hasarı sebebiyle yıkılan, ağır ve az hasarlı olan ama dönüşmesi gerektiğine inandığımız projelerin başlangıçlarını yapmış olduk ve eş zamanlı olarak hepsini yürütüyoruz dedi.

Tarihi ve kültürü yaşatacağız

Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak cumbalı, kemerli, Harput mimarisinden özümlenerek yapacağımız evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık, ağır ve orta hasarlı binaların çok olması sebebiyle. Mustafa Paşa'da zaten iki binamız kendiliğinden yıkılmıştı. Bu mahallemizde bir kentsel dönüşüm süreci başladı ve yaklaşık 2 binin üzerinde bağımsız bölümü içeren projeyi Mustafa Paşa'da yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları istişarede deprem konutlarının maliyetlerini en aza indirmek için çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Kurum, şöyle konuştu:

  • "Deprem konutlarında altyapı maliyetlerini bir şekilde vatandaşlarımıza yüklemiyoruz, devlet olarak biz karşılıyoruz ve altyapı maliyetlerinin tamamını düşüyoruz. Bunun dışında, vatandaşımızın uygun şartlarda ödemesi adına belirli sübvansiyonlar yapıyoruz ki bunları rahat bir şekilde ödesinler. Bir taraftan da hayatlarını idame ettirebilsinler. Asgari ücret alan bir vatandaşımızın ödeyebileceği şartları inşallah hep birlikte oluşturacağız. Elazığ'ı inşallah bir yıl sonra o sağlam, güvenli konutlarında mutlu, huzurlu vatandaşlarımızla birlikte gezeceğiz."
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