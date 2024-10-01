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Bakan Kurum 'Gece gündüz çalışıyoruz' diyerek duyurdu: Adıyaman İndere'de 9 bin 603 konut teslim edilecek

Bakan Kurum 'Gece gündüz çalışıyoruz' diyerek duyurdu: Adıyaman İndere'de 9 bin 603 konut teslim edilecek

18:001/10/2024, Salı
G: 2/10/2024, Çarşamba
DHA
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Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin, "7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, Emlak Konut tarafından 5 milyon metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu.


Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.


roje kapsamında 16 bin 433 kalıcı konut/iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde projelendirildi. 6 bin 830 konutun kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi. 9 bin 603 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere'de devam eden inşaatların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Bakan Kurum,
"11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz"
dedi.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Kahramanmaraş
#Murat Kurum

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