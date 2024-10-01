Bakan Kurum 'Gece gündüz çalışıyoruz' diyerek uyardı: Adıyaman İndere'de 9 bin 603 konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin, "7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, Emlak Konut tarafından 5 milyon metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu.
Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.
roje kapsamında 16 bin 433 kalıcı konut/iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde projelendirildi. 6 bin 830 konutun kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi. 9 bin 603 kalıcı konutun inşası sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere'de devam eden inşaatların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.