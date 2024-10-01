Bakan Kurum 'Gece gündüz çalışıyoruz' diyerek uyardı: Adıyaman İndere'de 9 bin 603 konut teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya ziyaretinde vatandaşlar, köy evlerinin yavaş ilerlemesinden şikayetçi oldu. Bakan Murat Kurum, görevli yetkililere "İşini geciktiren müteahhit varsa teminatını yakıyorsun, işi iptal ediyorsun. Ya yapıyor ya iptal ediyorsun, öyle yok… Bakın bunlara. Bir daha geldiğimde duymayacağım." dedi.