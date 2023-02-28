Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları yeniden yapılacak

Bakan Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da açıklamalarda bulundu.
Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek.
"Hatay'da hasar tespit çalışmaları yeniden yapılacak.
En doğru yerleşim alanları için çalışıyoruz.
Defne, Kırıkhan ve Samandağ’da binalar yeniden taranacak. Demografik yapı ve tarihi yapı yeniden gözden geçirilecek.
Amanos’un eteklerini yeniden inşa edeceğiz.
İnşaat faaliyetleri başlatıldı.
1 milyon 520 bin bina incelendi. 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık.
Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.
14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.
Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.
Hedefimiz önümüzdeki Nisan, Mayıs ayları içerisinde köylerimizde konut ihalelerini gerçekleştirmek."