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Bakan Kurum Hatay'da afet konutlarının son durumunu paylaştı: Şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından Hatay'ın Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutun son halini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kurum, "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

14:24 . 16/04/2023 Pazar
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Murat Kurum Hatay'da afet konutlarının son durumunu paylaştı.

Murat Kurum Hatay'da afet konutlarının son durumunu paylaştı.

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 17 ili vurdu. Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü. Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı. Yaşanan felaketlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında ise Hatay geliyor. Şehirin birçok noktasında yeni yaşam alanlarının temelleri atıldı.

"Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz."

'1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız'

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya Hatay'ın Altınözü ilçesinde temelleri atılan 364 yeni konutun son halini paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "1 yıl sabredeceğiz, çok çalışacağız. Şehirlerimizi kendine özgü evleri, iş yeri, sanayisi, tarımı, tarihi ve kültürel değerleriyle; tüm renkleriyle afetlere karşı daha dirençli haliyle yeniden ihya edeceğiz."



#Murat Kurum
#Hatay
#TOKİ
18 dakika önce
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