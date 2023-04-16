Bakan Kurum Hatay'da afet konutlarının son durumunu paylaştı: Şehirlerimizi yeniden ihya edeceğiz

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evlerinin hasar görmesi nedeniyle iki aydır trende konaklayan aileler, bu yıl ramazanı buruk geçiriyor. Demiryollarından emekli olduğunu anlatan depremzede Alkan, "Ramazanı da burada geçiriyoruz. Devlet bize yardım ediyor. Buraya yemek de gönderiyor, ilgileniyor. Soğuk havada şu sıcak odada kalmamız yetiyor" dedi.