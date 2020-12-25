Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz

Dilek Sitesi sakinlerinden Handan Pala da eşi ve bebeği ile birlikte taşınacağı konutları görmeye gitti. Yapılan konutları beğendiğini ve en kısa sürede taşınmayı istediğini belirten Pala, Depremde evimiz yıkıldı, komşularımız enkaz altında kaldı ve çok kötü anlar yaşadık. Bu süreçte devletimiz bizi konteyner kentlere yerleştirdi. Orada her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Allah devletimizden razı olsun. Şu anda evlerimiz yapıldı, örnek daireleri gezdik. Her şey çok güzel yapılmış. Devletimize teşekkür ederiz. Yılsonuna kadar en kısa sürede taşınacağız diye konuştu.