Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz" dedi.
Kocaeli'de "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü diyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz" dedi.
"Kocaeli'de 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz"
Kocaeli'deki çalışmalara da değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. İlk etapta 500 konutu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaeli'mizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz.
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Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız."