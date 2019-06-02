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POLİTİKA

Bakan Kurum: İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'un medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başladığını belirterek, "Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı." dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Muradiye Cumartesi Pazarı alanında düzenlenen "Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları" programında vatandaşlarla iftar yaptı.

Burada konuşan Kurum, seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım'ın 264, Artvin Yusufeli'nde de Eyüp Aytekin'in 405 oy farkla seçimi kazandıklarını söyledi.

İstanbul'a AK Parti iktidarı döneminde 235 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Kurum, "O yüzden, yaparsa AK parti yapar, Binali Yıldırım başkan yapar. Medeniyetin başkenti olan İstanbul'a hizmete, inşa, imar ve ihya etmeyi sadece ülkemize değil tüm cihana ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'u tarihi mirasa sahip çıkan ruhla 25 yıldır yönetiyoruz"

İstanbul'un makus tarihini ve çehresini değiştirmenin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

  • "Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlamıştır. Çünkü İstanbulumuz çöp dağlarından, çamurdan, çukurdan, kötü belediyecilikten o güne kadar kurtulamamıştı. O dönem İstanbul ecdadımızın bize bıraktığı tarihi mirasa sahip çıkan bir ruhla yeniden tanıştı ve o ruhla İstanbul'u 25 yıldır yönetiyoruz. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle birlikte yeniden 23 Haziran akşamında yönetmeye devam edeceğiz. 23 Haziran'da AK belediyeciliğe ve gönül belediyeciliğine destek vermeniz suretiyle İstanbul'da yeni bir şahlanış yapmak istiyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerin alt yapısını ve üst yapısını düzenleyecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Programa, KİPTAŞ Genel Müdürü Cengiz Erdem, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ve ilçe teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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