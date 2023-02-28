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Bakan Kurum: İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutu belirlenen iki rezerv alana taşınacağız

Kahramanmaraş merkezli depremler yurt genelinde paniğe neden oldu. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili yerle bir etti. Yaşanan felaket sonrası gözler İstanbul'da beklenen büyük depreme çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili harekete geçildiğini duyurdu. İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun taşınacağının haberini veren Bakan Kurum, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

14:38 . 28/02/2023 Salı
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Bakan Murat Kurum

Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarında bugün itibarıyla 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.


Bakan Kurum, Kırıkhan ilçesindeki incelemelerinin ardından geldiği Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum yetkilileriyle kentteki son duruma ilişkin toplantı yaptı.


Üniversitelerden, alanında uzman öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda talep ve istekleri dinleyen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, devletin bütün birimlerinin seferberlik anlayışıyla depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşların sağlam ve güvenli alanlara yerleştirilmeleri için de çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Toplantıda kanaat önderleri, esnaf ve sivil toplum örgütlerinin şehrin yeniden inşasına ilişkin görüş, fikir ve taleplerini aldıklarını belirten Kurum, şehrin tarihi dokusuna uygun şehir inşası için master plan hazırladıklarını bildirdi.


Kurum, Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde zemini sağlam ve güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacaklarını belirterek, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, demografik yapısını koruyan bir anlayışla söz konusu planın hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi.


Plan için şehirden bu sürece katkı vermek isteyen herkese kapılarının, gönüllerinin açık olduğunu ifade eden Kurum, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle beraber çalışma grubunun 7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğini anlattı.


- Antakya, Kırıkhan, Defne ve Samandağ'daki binalar yeniden incelenecek


Depremin ilk anından itibaren başlayan birlik ve dayanışmanın son ana kadar süreceğini ve yaşanan bu zor günlerin birlikte çalışarak aşılacağını aktaran Kurum, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.


Hatay'da Defne ve Samandağ merkezli depremler sebebiyle yeniden hasar tespit çalışmalarını yürüteceklerini dile getiren Kurum, Antakya, Kırıkhan, Defne ve Samandağ'da daha önce az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların bir kez daha inceleneceğini bildirdi.


Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonraki çalışmalar konusunda "Bugün itibarıyla 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Hatay'ımızda da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık." bilgisini paylaştı.


Hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından net rakamın da ortaya çıkacağını kaydeden Kurum, 11 ilde 14 milyon insanı etkileyen depremde, yeni inşa çalışmalarını daha önceki afetlerde olduğu gibi kısa sürede tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.


- "Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız"


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şehirlerin yeniden inşasını, orada yaşayanların görüş, fikir ve önerilerini alarak yapacaklarını kaydederek, "Bu kapsamda birçok üniversitemizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını, gerek mikro bölgeleme çalışmaları gerek ayrıntılı jeolojik ekiplerimiz ve bu noktadaki en doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da inşallah etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Nurdağı'nda konutların inşaat faaliyetlerinin başlatıldığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis'te 645 ve Adıyaman'da 297 olmak üzere, 1797 yeni yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış inşaat süreçleri başlamıştır. Ardından Adana Sarıçam'da 590, Hatay Altınözü'nde 364, Kahramanmaraş Afşin'de 501, Pazarcık'ta 518, Şanlıurfa Birecik'te 534 olmak üzere 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Gaziantep, Araman, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli ve merkez ilçelerinde 400 köy evimizin, Hatay Payas'ta 821, İskenderun'da 492, Malatya Battalgazi'de 599 olmak üzere 2 bin 312 konutumuzun inşaat süresi sözleşme süreci başlamıştır. Yine Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Malatya'mızda toplamda 2 bin 663 konutumuzun ihaleleri, bugün de Diyarbakır Kayapınar'da 595, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 862, Malatya Doğanşehir'de 349, Osmaniye Toprakkale'de 152 olmak üzere yaklaşık 1958 konutumuzun sözleşme ve ihale süreçleri de bugün itibarıyla devam etmektedir. Böylece depremzede kardeşlerimiz için şubat ayı içerisinde 14 bin 500 konutumuzun yapımına başlamış olacağız ve hızlı bir şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Hedefimiz, hasar tespitler çerçevesinde önümüzdeki nisan, mayıs ayları içerisinde köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizi, yöresel mimariye uygun bir şekilde ihalelerini gerçekleştirmek."

Bakan Kurum, organize sanayi bölgelerinde geçici ve kalıcı yapılanmalara ilişkin de istişarelerde bulunduklarını, buna ilişkin bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.


"Yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız"

Hasar gören tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını belirten Kurum, "Tüm şehri, yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız." dedi.


Kurum, tüm deprem bölgelerinde hasar görmese de yeni yapılacak tasarımla kentsel dönüşüm proje alanı içine alınması gereken binaları şehrin ihtiyacı doğrultusunda projeye dahil edeceklerini bildirdi.


Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna, bugüne kadar 140 bin kişinin depremlerde kaybedildiğine dikkati çeken Kurum, "Aynı acıların bir daha yaşanmaması için, seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürütmek zorundayız. Buradaki kararlığımızı hepimiz elini taşın altına koyarak yürütmek durumundayız." diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bu konuda önemli projeleri açıklayacağını bildiren Kurum, bu projelerin, kentsel dönüşümdeki finans desteğini ve Marmara bölgesine ilişkin deprem dönüşümüne yönelik hedefleri kapsadığını dile getirdi.

"İstanbul'da riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var"

Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara da değinerek,"İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.


Kentsel dönüşüm projelerine tüm deprem bölgelerinde devam edeceklerini vurgulayan Kurum, ulusal, mekansal strateji planlarının tamamlandığını, bu plan çerçevesinde yeni lojistik güzergahlarıyla sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Kurum, "Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprağı içinde eş zamanlı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.




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#Murat Kurum
#Hatay
#Antakya
#Deprem
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