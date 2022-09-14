Bakan Kurum konuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Sosyal Konut Kampanyası Basın Buluşması programında konuşuyor. https://t.co/RCfETQMKko
#CANLI Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Sosyal Konut Kampanyası Basın Buluşması programında konuşuyor. https://t.co/RCfETQMKko— Yeni Şafak (@yenisafak) September 14, 2022
Sosyal konut başvurusu 207 bini geçti. Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var. Gençlerimiz projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacak.
Ayrıntılar geliyor...