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POLİTİKA

Bakan Kurum konuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Kurum, ''Sosyal konut başvurusu 207 bini geçti. Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var. Gençlerimiz projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacak'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurum konuşuyor
​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Sosyal konut başvurusu 207 bini geçti. Tüm şehirlerde projeye yoğun ilgi var. Gençlerimiz projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacak.

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