Bakan Kurum, Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki iftar programında konuştu: Türkiye'ye diz çöktüremeyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'daki temasları kapsamında 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'ne geldi. Bakan Kurum, mahallede yapılan yeni konutları inceleyerek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Doğanyol'daki konutları inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Kurum, ardından ilçe merkezindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, depremde ilçe sakinlerinin büyük acılar çektiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından ilgili bakan arkadaşları ve kurumlarla Doğanyol ve Pütürge'de olduklarını ve acılara ortak olduklarını hatırlatan Kurum, bugün de mutluluklarına şahit olduklarını ifade etti.

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Kurum, Allah'tan böyle bir acıyı bir daha yaşatmamasını diledi. Buradaki dönüşümün örnek olduğunu dile getiren Kurum, bu konuda kendilerine destek veren Doğanyol halkına teşekkür etti.

AA

Malatya'nın ilçelerinin 85 milyonu yasa boğan bir afet yaşadığını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

"O kara günde yine bu meydanda devlet-millet el eleydik. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldi tüm Doğanyol buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğanyol'a bir söz verdi 'nasıl Van'da, İzmir'de, Giresun'da, Kastamonu'da projelerimizi yaptıysak, vatandaşımız için koşturduysak Elazığ'a da Malatya'da da aynı şuurla koşacağız' dedi. 24 Ocak'ta hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu, ocaklarımıza ateş düştü. Üzüldük ama asla yeise kapılmadık. İçimiz yandı ama karamsarlığa, umutsuzluğa düşmedik. Yaraları sarmak, vatandaşların acılarını dindirmek için tüm ekibimizle kar demedik, kış demedik, salgın demedik zamanla yarışırcasına çalıştık, gayret ettik. Malatya'nın, Doğanyol'un yanında olduk.

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Tek isteğimiz, tek arzumuz vardı. Bir an önce Doğanyol'un çocukları depremi unutsunlar, güzel anılar biriktirsinler, mutlu hayaller kursunlar istedik. Yıkılan yuvaların yerine hamdolsun bugün tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bir deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha iyisini, daha güzelini yaptık. Emin olun burada birçok film çekilecek, burası Safranbolu gibi Amasya gibi Türkiye'deki başka iller gibi bir turizm kasabası olacak."

AA

"Hiçbir kardeşimizi evsiz, yuvasız bırakmadık"

Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu, gururunu yaşadıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir kardeşimizi evsiz, yuvasız bırakmadık. Söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde Elazığ ve Malatya'da Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık. İki şehrimizde toplam 36 bin konut, 25 okul, 18 cami, 1150 ahırın yapımını büyük oranda tamamladık. Bu işlerin yapım bedeli yaklaşık 40 milyar lirayı bulur, 40 milyar lirayı harcadık yeter ki vatandaşımız mutlu, huzurlu olsun. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde konutları teslim etmeye başladık. Malatya'da inşa ettiğimiz 7 bin 7 konutumuzun hamdolsun şu ana kadar 4 bin 400'ünü teslim ettik. Kalanları da önümüzdeki aylarda inşallah sizlere teslim edeceğiz."

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AA

"Onların açmaz dediği çiçekler bir bir açtı"

"Bir söz vardır, 'Kiminle gülersen onunladır kalbin. Kiminle ağlarsan ondadır yüreğin." diyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz Malatyalı kardeşlerimizle birlikte güldük, Doğanyol'da birlikte ağladık. Biz milletimiz için sizler için eserler verdik milletimiz de bize gönlünde yer verdi. Şimdi birileri 'Türkiye'ye umut olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız' gibi hiçbir derde deva olmaz, sadra şifa olmaz sözler ediyor. Bunlara ben, Malatyalıların manidar bir sözüyle cevap vermek istiyorum. 'Yahu siz kaşık verirsiniz, sapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık' Bu aziz millet bunları gördü, yıllarca denedi, yoruldu, bitkin düştü, harap oldu ama hiçbir şey görmedi. Yol istedi yol yok, ev istedi ev yok, bir hayal istedi, kurdurmadılar çünkü bunlarda bu milletin hayallerine cevap verecek ne yetenek ne aşk ne arzu ne sevda var.

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Bir de sürekli konuşuyorlar. İş var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Vizyon var mı? Yok. Üniversite yıllarımızda şöyle bir espri vardı, 'Öyle horozlar vardır ki sırf öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.' İşte bunların ki de bu misal. Sürekli boş laf, sürekli manipülasyon, sürekli haksız eleştiri. Bu dağ ne rüzgarlar gördü kardeşlerim. Onların açmaz dediği çiçekler bir bir açtı. Olmaz dedikleri sabahlar bir bir oldu. Allah isterse her şey olur. Allah'ın gücünün karşısında hiçbir güç, kudret duramaz. Biz bu milletin çocukları olarak, Allah'ın izni, milletimizin desteği, dava arkadaşlarımızın azmiyle inşallah bu milletin daha nice hayallerini, ülkemizin nice hedeflerini harfiyen yerine getireceğiz. 6 1, 7 değil siz 77 parti de bir araya gelseniz Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız, Türkiye'ye diz çöktüremeyeceksiniz. Bundan hiç şüphe duymadık bir an bile tereddüt etmedik, etmiyoruz, milletimizle birlikte de etmeyeceğiz."

AA

İftar programında TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Bakan Kurum'a Doğanyol Belediye Başkanı Bay tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.