Bakan Kurum: Temiz suya ulaşmak herkesin hakkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında bakanlık tarafından hazırlanan ve küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı, önlem alınmadığı takdirde hep birlikte yok olunacağının anlatıldığı bir kısa film yayımladı. Bakan Kurum, yayımladığı video mesajında, “İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı. İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekun, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde iklim değişikliğiyle doğada meydana gelen değişimlerin ekrana yansıtıldığı kısa filmde, 4,6 milyar yıldır milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan mavi gezegenin defalarca kez ısınıp soğuduğuna ancak son ısınmanın çok ciddi tehditlerin habercisi olabileceğine vurgu yapıldı.

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“Önlem almazsak eğer hep birlikte yok olacağız”

Son yıllarda yaşanan küresel ısınmanın büyük tehditlerin habercisi olduğu hatırlatılan kısa filmde, bu sebeple dünyanın birçok yerinde yangınların, depremlerin ve sellerin meydana geldiği gözler önüne serildi. Önlem alınmadığı takdirde hep birlikte yok olunacağı mesajı verildi.

“Her şeyin değerini bilmemiz lazım, her şeyimize sahip çıkmamız lazım”

Küresel ısınma nedeniyle tarımın, toprağın, hayvancılığın ve sularımızın tehlikede olduğuna, meydana gelen yangınlarla asırlık zeytin ağaçlarının küle dönüştüğü, sellerden de fındık ağaçlarının zarar gördüğüne dikkat çekilerek yapılması gereken, “Her şeyin değerini bilmemiz lazım, her şeyimize sahip çıkmamız lazım" ifadeleriyle özetlendi.

“İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı”

Küresel ısınma probleminin, çığ gibi büyüyerek tüm insanlığın problemi haline dönüştüğü ama yine de umudu asla kaybetmemenin gerektiğine işaret edilen kısa filmde, umudun toprakta ve insanda olduğunun altı çizildi. “İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı” mesajıyla da çocukların ve toplumun geleceği için iklim kriziyle mücadelede doğal kaynakların korumasının önemine dikkat çekildi.

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“Cumhuriyetimizin 100. yılına masmavi denizlerimiz, yemyeşil ormanlarımız, tertemiz şehirlerimiz ve doğal alanlarımızla merhaba diyeceğiz”

İklim değişikliğiyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin üzerinde durulan filmde, “Problem hepimizin problemi. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yüzündeki gülümsemenin iklim krizi ile gölgelenmemesi için doğal kaynaklarımızı korumalıyız” vurgusu yapılarak “2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına masmavi denizlerimiz, yemyeşil ormanlarımız, tertemiz şehirlerimiz ve doğal alanlarımızla merhaba diyeceğiz" denildi.

İyi bir dünyada yaşamak

Temiz hava solumak

Temiz suya ulaşmak herkesin hakkı 🌍#İklimDeğişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekûn, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız.



Kaynaklarımız sınırsız değil ! pic.twitter.com/hiDUT2iI8h — Murat KURUM (@murat_kurum) December 3, 2022

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