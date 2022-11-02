Bakan Kurum: Yangında evi hasar gören hak sahiplerine evleri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "söz verdik, sözümüzü tuttuk" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, Antalya'daki yangın afetinden etkilenen vatandaşların duygularını dile getirdiği ve yürütülen çalışmaların anlatıldığı bir videoya yer verdi.

Söz verdik, sözümüzü tuttuk! pic.twitter.com/eUFTGS1rEF — Murat KURUM (@murat_kurum) November 2, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köyde yangın afetinden ağır hasar gören konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda hasar tespiti sonrasında çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda afet bölgesinde ihaleleri tamamlanarak TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187 konutun hak sahiplerine teslim edildiği, inşaatı tamamlanmak üzere olan 150 konutun da yakın zamanda teslimatının başlayacağı ifade edildi.

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"EVLERİMİZ ÇOK GÜZEL, SÖZLER TUTULDU"

Yangında evini kaybeden Manavgat Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, "O gün kara bir gündü. Zaten bir iki gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi, kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin, bir senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, 'Bir yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim.' dedi, sözünü yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Kalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımız geldi bizim köyümüze, yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanımızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, 'Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti.' dedim. Üç gün sonra Cumhurbaşkanımız beni kendisi aradı, 'Senin traktörünü yollayacağım, söz.' dedi. Bir hafta, 10 gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık."