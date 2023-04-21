Bakan Kurum'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye yüzyılı adına atılacak önemli bir adım

“Kentsel dönüşüm dediler, o zaman biz belediye başkanımızla birlikte bir mahalle toplantısına gittiğimizde söz verdik. Sözümüzü hamdolsun tuttuk. Şantiyemiz harıl harıl çalışıyor. Yine devam edeceğiz Ümraniye'de ne kadar riskli alan varsa, ne kadar riskli yapı varsa belediyemizle birlikte bu yapıların dönüşümü adına çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Ümraniye'de yeşil alanın atması adına millet bahçesi yaptık. Ümraniye’mizde yeşil alan miktarını artırdık. Ümraniye'de Millet bahçesine giden vatandaşlarımız huzurlu olsun diye oraya gürültü bariyeri yaptık, ses bariyeri yaptık. Hem hava kirliliğini engelledik, hem gürültüyü engelledik. Dolayısıyla Ümraniye'nin tüm ihtiyaçlarını Belediyemizin yanında meydan ve otoparkı yine belediyemizle birlikte yaptık. Vatandaşımız oraya geldiğinde güven içerisinde, huzur içerisinde, o alanda çolukla çocuğuyla çoluğuyla vakit geçirsin istedik. Bu anlayışla hep çalıştık. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Ümraniye'mize 60 bin metrekare bir şehir parkı da belediyemizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu şehir parkını da Ümraniye'mize, Ümraniye'mizin gençlerine armağan edeceğiz. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Hepinizi gerçekten kucak dolusu sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.”