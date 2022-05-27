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POLİTİKA

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Kesinlikle imara açmıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. 'Burayı kesinlikle imara açmıyoruz' diye konuşan Kurum "Bu alan hiçbir şekilde konuta açılmayacak. Doğu-Batı pisleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu millet bahçesi İstanbul'un akciğeri olacak. Seneye Mayıs ayında ilk etabı açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurumdan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: Kesinlikle imara açmıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeki törene tüm vatandaşları davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilere de proje ile ilgili detayları anlattı.

Kurum Atatürk Havalimanı'nın bir pistin açık tutulacağını da açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu alanı kesinlikle imara açmıyoruz. Bu alan hiçbir şekilde konuta açılmayacak. Doğu-Batı pisleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu millet bahçesi İstanbul'un akciğeri olacak. Seneye Mayıs ayında ilk etabı açmayı planlıyoruz.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, törene tüm vatandaşları davet etti. Havalimanı'ndaki proje ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, pistlerden birisinin açık kalacağını söyledi.

5 MİLYON METREKARELİK BÖLÜM MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.

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