Bakan Kurum'dan Deprem Haftası paylaşımı: Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız

"Hep söylüyoruz: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki; bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla beraber 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez. Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız"