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Bakan Kurum'dan Deprem Haftası paylaşımı: Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız

Bakan Kurum'dan Deprem Haftası paylaşımı: Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız

12:273/03/2025, الإثنين
IHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan deprem haftası paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan deprem haftası paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında "Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda,
"Hep söylüyoruz: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki; bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla beraber 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez. Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız"
dedi.


#Murat Kurum
#deprem haftası
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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