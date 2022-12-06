Bakan Kurum'dan Düzce depremi açıklaması: Konutlarımızı hızla yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde;
"Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66.172 bina, 166.375 bağımsız birimi inceledik.
Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık.
Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız!"
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Prof. Dr. Kutoğlu Deprem, Gölyaka ile Düzceyi 20 santim uzaklaştırdı
ZBEÜ Rektör Yardımcısı ve Geomatik Mühendisi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, depremin Kuzey Anadolu Fayından (KAF) ayrı, kuzeye yönlü bir başka kolda meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:
Yapılan analizler incelendiğinde yatay ve düşeyde hareketler meydana geldiği dolayısıyla fayın hem yatay hem de düşey hareket yapan oblik fay olduğu ortaya çıktı. Görüntüye baktığınızda Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4-5 santim kadar, Düzcenin batı tarafında 15-16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Toplamda 19 ila 20 santimetre Düzcenin doğusuyla batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken bir tarafı güneye doğru hareket etmiş. Bu bize şunu gösteriyor; bu fay Kuzey Anadolu Fayından ayrı bağımsız bir fay. Çünkü KAFın hareket karakteristiği sağ yatay hareket yapar. Bu yapılan değerlendirmeler, bu fayın yaklaşık 10 kilometre boyunda sol yatay hareket yaptığını gösteriyor. Yani yer bilimlerindeki tabiriyle sol doğrultu atımlı bir fay olarak karşımıza çıkıyor.
ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YAPILARDA YAŞAMAKDüzcedeki depremin Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelmediği için Marmara depremine etkisi olmayacağını söyleyen Kutoğlu, Türkiyenin fay cenneti olduğunu yapılan korkutucu açıklamaları aksine depreme dayanıklı binalarda yaşanması gerektiğini kaydetti. Kutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
Bazen çok korkutucu açıklamalar oluyor. Terk edin, gidin vesaire diye. Esasına baktığınız zaman üzerinde yaşadığınız zemini bildiğiniz ve ona uygun büyüklükte bir binada yaşadığınız sürece 7.0 büyüklüğünde bir deprem size zarar vermeyecektir. Önemli olan yapı ve zemin ilişkisinin kurulmuş mühendislik hizmeti almış binalarda yaşayabilmek. Dolayısıyla her gün bu korkuyla yaşanmaz yaşadığımız zemini ve binayı bileceğiz. Depreme dayanıklı binalarda olursak hiçbir yerden kaçıp gitmeye gerek yok. Zaten Türkiyede nereye kaçıp gideceksiniz? Daha önce hiç konuşulmayan bir yerde, burada daha başka deprem olmaz, 1999da burada depremler bitti dediğimiz yerde hiç bilmediğimiz unutulmuş bir fay kendini gösterdi. Kaçmak çözüm değil Türkiyede önemli olan doğru yapılarda yaşamak.
DEPREMİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliğinde görev yapan araştırma görevlisi Doç. Dr. Çağlar Bayık, son yaşanan Düzce depremiyle ilgili üniversitenin Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarında radar uydu görüntülerini inceleyerek, sarsıntının yüzeyde yarattığı etkiyi ilk kez ortaya çıkardı. Uydu görüntülerini inceleyen Bayık, depremin etkilerini hızla belirleyebilmenin önemine değinerek, Günümüzde de bu bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu da uzaktan algılama dediğimiz tekniktir. Biz de bu çalışmada uzaktan algılama tekniğinin bir parçası olarak SAR uydu görüntülerini kullanarak, Düzcede meydana gelen deprem hakkında yer değiştirmeleri belirlemiş bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmalara göre iki adet çerçeve kullandık. Bu çerçeveler sonucunda yatay ve düşey hareketleri net olarak belirledik. Belirlediğimiz değerler 7,5 santimetre ile 9 santimetre arasında değişmektedir. Etkilenen alanlar Düzce merkez ve Gölyakaya doğru olan kısımlarda belirli bir alanı kapsamaktadır. Elde ettiğimiz bulgulara göre çıkan sonuçlar sol yanal atımlı bir fay özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlardan farklı bir sonuç olarak da Kuzey Anadolu Fay Hattının sağ atımlı yanal bir fay hattı olduğunu biliyoruz ama burada sol yanal atımlı bir fay oluşumu etkisi görmüş bulunmaktayız ifadesini kullandı.
7,5 SANTİM ÇÖKME, 9 SANTİM YÜKSELME OLMUŞDüzce merkez ile Gölyakanın hareket ettiğini ifade eden Bayık, 7,5 ve 9 santimetre dediğimiz olay, 7,5 santimetreye kadar bir çökme, 9 santime kadar da bir yükselme olarak söyleyebiliriz. Genel anlamda bir sayı vermek gerekirse, Düzce Merkez ile Gölyaka arasında kalan bölümlerde 4 santimetreye kadar bir yükselme olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz dedi.
Düzce depremi sonrası korkutan gerçek: Uzmanlar radar uydusundan tespit etti
Düzce'de geçen 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Düzce merkezi ile Gölyaka'nın 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektör yardımcısı Şenol Hakan Kutoğlu, "Görüntüye baktığınızda Düzce merkezin bulunduğu doğu tarafında yaklaşık 4-5 santim kadar, Düzce'nin batı tarafında 15-16 santimetre boyutunda bir hareket olduğu ortaya çıkıyor yatayda. Toplamda 19 ila 20 santimetre Düzce'nin doğusuyla batısı birbirine göre bir tarafı kuzeye giderken biri güneye doğru hareket etmiş" dedi.
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Düzcede meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, gizemli ışıklarla ilgili olarak Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır dedi.
Gökyüzündeki gizemli ışıkların nedeniDüzcede çarşamba saat 04:08de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzcede meydana gelen depremde Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü’nde gökyüzünde ışık ortaya çıkmıştı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ışığı yorumladı.
Işıklar enerjinin ısıya dönüşme olayıAynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Prof. Dr. Pınar, Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var.
Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar.Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar.
Bu aslında çok önemli bir olay. Çünkü eğer biriken enerjinin tamamı sismik dalgalara dönüşmüş olsaydı, bizim bugün gördüğümüz şiddetin 10 katı şiddetli dalgalar görebilirdik. Dolayısıyla bu fayın hareketiyle biriken enerjinin yüzde 90’ı ısıyla ortaya çıkması çok faydalı bir olay. Sadece yüzde 10 kısmı deprem dalgası olarak yayılmaktadır.
Aynı olay 17 Ağustos depreminde de görüldüIşık olarak gördüğümüz kısım yüzde 90’lık kısım. Çünkü fayın hareketi ile iki bloğun birbirine sürtmesiyle birlikte çok büyük ısı açığa çıkar. Görülen o ışıklar yüzde 90’lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır. Benzer olay sadece dün akşamki depremde olmadı aynı olay 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de görülmüş vatandaşlar tarafından bildirilmişti dedi.
Düzce depremi sonrası ortaya çıkmıştı: Gizemli ışıkların nedeni belli oldu
Düzce'de meydana gelen ve Ankara, İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıkan gizemli görüntüler gündem olmuştu. Deprem sırasında gökyüzünde beliren kızıl ışıkların nedeni belli oldu.
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Deprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. Düzcede gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.
4 SANİYE ÖNCE DEPREMİ HABER VERDİGoogleın Android telefonlarını kullanarak depremi birkaç saniye öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, depremden yaklaşık 4 saniye önce kullanıcılara uyarı gönderdi.
GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?Bu özellik ile birlikte, Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.
Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonlarında cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. İvmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor.
GOOGLE DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Googleın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanılabilir. Sistem herhangi bir ücret talep etmiyor.
Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin.Konum servisleri altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın.Deprem uyarıları yazısının yanındaki çubuğu kaydırarak özelliği aktifleştirin.
Googleın deprem uyarı sistemiyle ilgili birçok kullanıcı tweet attı.
Saniyeler öncesinden haber verdi: Uyarı sistemi Düzce depreminde de devreye girdi
Google'ın, Android telefonlarını kullanarak depremi saniyeler öncesinden haber vermeyi amaçlayan Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce depreminde yine devredeydi. Depremden saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, Google Android'in deprem erken uyarı sisteminden depreme dair telefonlarına bir depremin olacağına dair sesli ve görsel bir uyarı mesajı gönderildi. Peki, Google uyarı sistemi nedir, nasıl açılır?
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Düzcenin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kızılay Meydanındaki bazı binalarda hasar meydana gelirken, Gaziantep Caddesindeki bazı dükkanların ise yıkıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08de merkez üssü Düzcenin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi. Depremin ardından irili ufaklı 70 kadar artçı yaşandı.
Bilim insanları Düzcede yaşanan bu depremin ezberbozan bir tarafı olduğunu ve bunun ilk kez görüldüğünü duyurdu.
Deprem ile ilgili çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi.
ARTÇILAR DEVAM EDECEKTİRDeprem sonrası Düzce ve bölge fayları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Bu depremin artçıları gelecektir. 5.1lik gibi artçılar olabilir. Yıkım yaratmaz bu ama Düzceliler yine de evlerine girmesin açıklamasını yaptı.
MARMARANIN DEPREM SİBOBU GİBİSakarya Çukuru diye andığımız bu bölüm, Marmaranın deprem sibobu gibi. Marmaraya daha fazla gerginlik birikmesi gerekirken, o gerginlik birikmeden kırılıyor. Ana nedeni de bu bölgede kabuğun daha gevrek olması. Yani gerginliği sürekli olarak biriktirmeye yatkınlığı yok. Dolayısıyla Sakarya Çukurundaki depremler Marmara Çukurundaki depremlerden daha sıkça oluşur. Bu deprem de bunun sonucu. Bu orta büyüklüğünde bir depremdir. 13 saniyelik bir deprem iyi çalkalar. Düzce Ovası oldukça sulak bir yer. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzcede yıkım çok fazlaydı. Ancak deprem sonrası Düzcenin arkadaki dağlık kesime doğru kaydırılmasını önermiştik. Düzcedeki yeni yapılarda dağlık kesime doğru yeni yapılar oluşturuldu. Ama bu yerleşim alanı oluşturulurken, eski yapılar da onarıldı. Yani şehir büyütüldü. Düzcenin çok iyi bir yapılaşma durumu var.
EVLERE GİRMEYİN UYARISIGeleneksel yapılar yıkılmadı. Bu depremin normalde yıkım yapmaması gerekiyor. Daha önceki depremi gören yapılar yorgun yapılardı. Bazı yıkımlar görülebilir ama sadece eski yapılarda. Özellikle 99 depreminden sonra yapılan yapıların yıkıldığını tahmin etmiyorum. Bunlar gerçekten yapı denetim kuruluşlarının çok iyi denetimindeler. Ve yapı demirleri çok güvenliklidir. Bu depremin artçıları gelecektir. 5.1lik gibi artçılar olabilir. Yıkım yaratmaz bu ama Düzceliler yine de evlerine girmesin.
1 HAFTA 10 GÜN SÜREBİLİR5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmarada 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda ifadelerini kullandı.
EZBERLERİ BOZDU: GERÇEKTEN İLK DEFA GÖRDÜĞÜM BİR OLAYJeoloji Mühendisi Şerif Barış, Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi.
DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMA OLASILIĞI DÜŞÜKEskişehirde dahi hissetim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır diyen İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı.
Daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük. Ama vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.
Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor. Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez. Bu fay 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek bir deprem değil.
DÜZCE OVASI TEHLİKELİŞu an da bütün Düzce ovası tehlikeli, 5 büyüklüğünde artçılar mutlaka gelecektir. Yerleşim yerlerinden uzak durulması gerekiyor. Ben depremi çok kısa hissetim Eskişehirde çok şiddetli hissedilmedi ifadelerini kullandı.
DEPREMİN İLGİNÇ YANI ŞU; ORASI 99DA KIRILMIŞ OLARAK GÖRÜNÜYORDUProf. Dr. Hasan Sözbilir de konuyla ilgili Düzcenin etrafında geniş bir düzlük var. Alüvyon dediğimiz zemin var. Oralarda çok şiddetli hissetmişlerdir sarsıntıyı. O şiddete dayanmayan binalar olabilir o bölgelerde. Dikkatli olmakta fayda var. Güçleri dayanımları düşük binalar var o bölgede. İlginç olan şu. Orası 99 depreminde kırılmış olarak görünüyor. Kırılmış bir fayın yeniden kırılması çok görülen bir şey değil. Bu beklenen bir deprem değil. Başka bir faydan söz ediyor olabiliriz dedi.
AFAD: Gölyakadaki depremde Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımızın yaralandığını açıkladı.
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİDüzce’nin Çay Mahallesinde oturan Sevim Çengel (63), deprem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çengel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Düzce depremi bilime ezber bozdurdu: Uzman isimler açıkladı Bunu ilk kez görüyoruz
Düzce depremi bilime ezber bozdurdu: Uyarılar peş peşe geldi 'Bunu ilk kez görüyoruz'
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar peş peşe geldi. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde ve uzun bir süre hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremle ilgili çarpıcı bilgiler geldi. Düzce'de yaşanan deprem hakkında son dakika açıklamalarında bulunan uzmanlar bölgedeki fayların adeta bilime ezber bozdurduğunu duyurarak bunun ilk kez olduğunu söyledi. İşte uzman ismin açıklamasından detaylar...