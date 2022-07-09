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POLİTİKA

Bakan Kurum'dan gençlere önemli tavsiye: 20 yıl öncesi Türkiye'ye bakın, eziyetleri görün istiyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurumdan gençlere önemli tavsiye: 20 yıl öncesi Türkiyeye bakın, eziyetleri görün istiyorum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, alim ve gönül insanı Nasreddin Hoca'nın asırlar öncesinden verdiği öğütlerle yol gösterdiğini söyledi.

Hoca Nasreddin'in bu topraklarda 700 yıldır mizahıyla 7'den 70'e herkesi güldürdüğünü anımsatan Kurum, mizahını ilmiyle harmanlayan Nasreddin Hoca'yı rahmetle yad etti.

Murat Kurum, 63.'sü düzenlenen şenliklerle Konya'nın tarih, kültür ve hoşgörüsünün tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Burada tarihi hanlar, hamamlar ve restorasyonu yapılan eserlerimiz var. Bunların 300'ünü tamamladık. Akşehir'in tarihine ve kültürüne kimlik katacak sokakların ihyasını ve inşasını gerçekleştiriyoruz. Emin olun çok az kaldı, yakın zamanda Akşehir, Türkiye'nin ve bölgenin turistik destinasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

AA

"Büyük Türkiye" hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıl önce "Büyük Türkiye" hedefiyle yolculuğa çıktıklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

  • "Son 20 yılda, 100 yılda yapılacaklar bir bir hayata geçirildi. Buradan gençlerimize sesleniyorum; 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Yapılan hataları, yapılmayanları ve eziyetleri görsünler istiyorum.

Nasreddin Hoca, eşeğe niye ters binmiş, ne demek istemiş, buradan Türkiye'ye mesajlar veriyor. Bu anlamda Nasreddin Hoca bize çok önemli öğütler veriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük Türkiye' yolculuğunda güçlü şehirler anlayışıyla Konya'mız ve ilçelerine aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'ya değil, nerede bir afet olsa biz 2 saat içinde oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içinde, omuz omuza o acıya ortak olduğumuz sürecin 1 yıl sonrasında mutluluklarına şahit oluyoruz. İşin sonunda milletin duasını alıyoruz."

  • Bakan Kurum, milletin duasıyla yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Şehirlerimiz ve vatandaşımız için en iyisini, güzelini hayal ediyoruz. Dünyada yaşanan salgın krizine rağmen Cumhurbaşkanımız, hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta ve yalnız bırakmadı. Tüm sektörlere salgın süreci boyunca destek olduk, buna da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, KKTC, Moldova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Trabzon halk oyunları ekibinin dans gösteri sergilendi.

Bakan Kurum: Bizdeki muhalefet görmüyor iftira atıyor
OYNAT 02:11
Bakan Kurum: Bizdeki muhalefet görmüyor iftira atıyor
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan katlı otoparkın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, muhalefetin yapılan icraatlar karşısındaki tutumunu eleştirerek, 'Dünyanın her yerinde muhalefetin işi; yapılmayanı söylemek, varsa yanlışı göstermek, eksik olanı tamamlamaktır. Gelin görün ki Türkiye'de bu durum çok farklı. Bizdeki muhalefet dinlemiyor eleştiriyor, görmüyor iftira atıyor, anlamıyor yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz' dedi.

Bakan Kurum sözünü tuttu: Kastamonulu Yaşar elektrikli motosikletine kavuştu
OYNAT 00:40
Bakan Kurum sözünü tuttu: Kastamonulu Yaşar elektrikli motosikletine kavuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da daha önce söz verdiği bir engelliye üç tekerlekli elektrikli motosiklet hediye etti. 40 yaşındaki engelli Yaşar Emirhüseyinoğlu'nun kullandığı motosiklete binip kısa bir tur atan Kurum, motosikleti dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundu. Emirhüseyinoğlu, Bakan Kurum'un, 'Motosikletle ne yapacaksın?' sorusuna, 'Annemi gezdireceğim' yanıtını verdi. Bakan Kurum'a teşekkür eden Emirhüseyinoğlu, 'Bakan Bey çok sağ olsun. Allah ondan razı olsun.' ifadesini kullandı. Emirhüseyinoğlu, Kurum'a köyden getirdiği yumurtaları hediye etti.


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