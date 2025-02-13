Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş paylaşımı: Milletimizin güveni en büyük gücümüz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarını hızla tamamlıyor. Emlak Konut Trabzon Caddesi ve Ebrar Sitesi’nde TOKİ ise Azerbaycan Mahallesi ve Tarihi Kapalı Çarşı’da inşa ve ihya faaliyetlerini yürütüyor.





BAKAN KURUM: MİLLETİMİZİN GÜVENİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçici iş yerinde çalışan ve kalıcı iş yerine kavuşmak için gün sayan ayakkabıcı Cemal Işık’ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Devletimiz, milletimizin arkasında.”



11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş’ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz.#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/WiafhaKrUK — Murat KURUM (@murat_kurum) February 13, 2025

Işık’ın "Devletimiz, milletimizin arkasında” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "11 şehrimiz gibi Kahramanmaraş’ımız da hayata yeniden başlıyor. Ne hayal kurulduysa gerçeğe dönüştürüyoruz. Milletimizin güveni en büyük gücümüz" dedi.

"DÜKKANLAR AÇILINCA BİZ ORAYA GEÇECEĞİZ"

Kahramanmaraş’ta 25 yıldır esnaflık yaptığını anlatan Işık, depremin ardından devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Geçici iş yerinde ticarete devam ettiğini dile getiren Işık şöyle konuştu:

"Dükkan falan kimsenin aklına gelmiyordu. Aradan bir ay geçti, ondan sonra dediler işte konteyner gelecekmiş. Bir baktım yavaş yavaş millet işe odaklandı. O anda demek ki devlet bu işte var dedim. Devlet milletin arkasında dedim. Çalışma o kadar sistemli, o kadar hızlı ki; ben ilk defa böylesini görüyorum. Milletin arkasında bu irade olmasın, bu güç olmasın bu inşaat 20 sene sürer. 20 senede de yapma değil çürümeye terk ederler. Yarın bir gün dükkanlar açıldı mı biz oraya geçeceğiz. Onun için sabırla bekliyoruz. İnşallah o yerimize geçtiğimiz zaman her şey dört dörtlük olacak."

KAHRAMANMARAŞ’IN ÇARŞILARI YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122’si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından yeni yaşam alanı kuruluyor. 32 blokta 678 daire ile 99 ticari alan inşa ediliyor. Yine Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. TOKİ, Azerbaycan Mahallesi’nde de 39 bin 925 metrekarelik alanda 766 iş yeri inşa ediyor.







