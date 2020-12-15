Bakan Kurum'dan kira desteğiyle ilgili açıklama: İş yerleri indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Salgının ekonomik hayata etkisinin azaltılması amacıyla yerel yönetimlerimiz, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarının irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik. Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek" dedi.

'SÖZÜ EDİLEN BEDELLER TAHSİL EDİLMEYECEK'

Bakan Kurum, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedellerin tahsil edilmeyeceğini belirterek, "Sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek" ifadesini kullandı.

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EKONOMİ Esnafa 750 TL kira desteği

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Kiralarda atılması beklenen üç adım

OYNAT 02:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafımıza 750 ve 500 TL arasında kira desteği sağlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız' dedi. BiP'te paylaş

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