Bakan Kurum'dan koronavirüs önlemleri

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler her alanda artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da o önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'dan satır başlıkları şöyle:

"Belediyelerimiz koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli adımları atacak. Çöpler daha sık toplanacak. Şehirlerimizi bu süreç içerisinde daha temiz hale getireceğiz. Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."

"222 bin binada hasar tespit ettik"

"2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir."



