Gündem Bakan Kurumdan koronavirüs önlemleri İhbar hattı kuruldu, WhatsApptan yetkililere ulaşılacak
ANKARA

Bakan Kurum'dan koronavirüs önlemleri: İhbar hattı kuruldu, WhatsApp'tan yetkililere ulaşılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs önlemlerini açıkladı. 11 maddelik bir genelge yayınladıklarını ve çevre ihbar hattı oluşturduklarını belirten Kurum, "Çevre ihbar hattı ile birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde caddesinde sokağında mahallesinde temiz olmasını düşündüğü alanlara ilişkin bize WhatsApp hattından bilgilendirme yapacaklar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler her alanda artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da o önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Her türlü tedbir alındı

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yoğun şekilde çalışmalara başlandığını belirten Bakan Kurum, "Çevre ihbar hattı kuruldu. Bu hatla vatandaşlarımız yoğun bir şekilde caddesinde sokağında mahallesinde temiz olmasını düşündüğü alanlara ilişkin bize WhatsApp hattından bilgilendirme yapacaklar. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde davranarak belediyelerimizin eliyle müdahil olacağız. Vatandaşlarımızı bu noktada bilinçlendirmek adına şehirlerimizdeki billboardlar, yine belediyelerimizin valiliklerimizin bilgilendirme alanlarında, televizyonlarda yoğun bir şekilde bu bilgilendirmelerin yapılacağına ilişkin 11 maddelik bir genelge yayınladık. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Koronavirüsle mücadelemizi kararlı etkin bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

"222 bin binada hasar tespit ettik"

"2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir."
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