Bakan Mehmet Kasapoğlu Togg ile TCG Anadolu'yu ziyarete gitti: Çok özel bir gurur yaşıyoruz

Türkiye'nin gururu olan TSK'nın en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. İstanbul'da yaklaşık 150 bin kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek. Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.

Gemiyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: Alsancak Limanı'nda bu şaheser ayrı bir gururla tüm dünyaya mesaj veriyor. Bu gurur, hepimizin gururu. Türkiye iddiası olan, hayallerini gerçekleştiren bir ülke. Bugün çok farklı bir mutluluk içerisindeyiz. Çok özel bir gururu yaşıyoruz. Bu eser, emeğin, alın terinin, inancın ürünü. Bugünlerimizin, yarınlarımızın ne kadar güçlü olacağının sembolü. TCG Anadolu dünya başkenti İstanbul'daydı. Oradan yola çıktı. Çanakkale Şehitliğimizi selamladı ve şimdi güzel İzmir'imize geldi. İzmir Kuvayı Milliye şehri. Düşmana ilk direnişin sembolü İzmir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Havada, denizde, karada, yerin altında, uzayda. Nerede olmamız gerekirse oradayız' diyor. Bunun en güçlü sembolü milli savaş gemimiz, bugün İzmir'e geldi. Hemen yanı başında Togg'umuz var. SİHA'larımız, Kızılelma'mız bu millet için. Kimse bizi hayallerimizden vazgeçiremeyecek. İlk anlardan itibaren yoğun bir teveccüh var. Manisa'dan, Aydın'dan her yerden ziyaretçiler geliyor."