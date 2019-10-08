Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi an meselesi askeri operasyonun hazırlıkları devam ederken sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. Çavuşoğlu, askeri kamuflaj giydiği fotoğrafı "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu ile paylaştı.

Haber Merkezi 08 Ekim 2019, 13:52 Son Güncelleme: 08 Ekim 2019, 14:00 IHA