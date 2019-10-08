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POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi an meselesi askeri operasyonun hazırlıkları devam ederken sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı. Çavuşoğlu, askeri kamuflaj giydiği fotoğrafı "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu ile paylaştı.

Haber Merkezi IHA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MEHMETÇİĞE MORAL

  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti. Fırat’ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

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Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!🇹🇷 #TSK #PÖH #JÖH

Mevlüt Çavuşoğlu (@mevlutcavusoglu)'in paylaştığı bir gönderi ()

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