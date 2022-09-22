Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevinde MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık etti
POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi’nde MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nde gerçekleştirilen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık etti.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi’nde MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

ABD’nin New York kentindeki Türkevi, Polonya’nın da misafir olarak katıldığı MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının iki bölümden oluşacağını belirterek, "Önümüzdeki krizler boyunca sosyal korumanın nasıl arttırılabileceğiyle ilgili görüşeceğiz. Bu bizim hem başkan olarak önceliklerimizden bir tanesi ama aynı zamanda MIKTA’nın da genel itibariyle önceliklerinden. İkinci oturum sırasında da istişarelerde bulunacağız. Kanada Dışişleri Bakanı ne yazık ki bu sefer bize katılamayacak. Belki ileride katılabilir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Son toplantımızdan bu yana, Bali’deki toplantımızdan bu yana MIKTA Film Festivali Ankara’da gerçekleştirildi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları bir araya gelmiş oldu. İki tane üst düzeyli toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirdik. İstişarelerimizi bu şekilde arttırmış olduk. 15 ortak beyanda bulunduk bizim başkanlığımız süresince. Bunun yanında ilk MIKTA liderleri gayri resmi toplantısını da Bali zirvesinin marjında gerçekleştirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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