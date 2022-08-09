Gündem Bakan Muş duyurdu Gümrük Muhafaza ekipleri 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirdi
KOCAELİ

Bakan Muş duyurdu: Gümrük Muhafaza ekipleri 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giren bir TIR'da ise 226,9 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Muş duyurdu: Gümrük Muhafaza ekipleri 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri 246 kilo kokain ile 226 kilo esrar ele geçir​di

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilo kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

"Bu başarılı operasyonda görev alan birimlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir TIR'da 226,9 kilo esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum"

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