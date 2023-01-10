Bakan Muş 'Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum' diyerek duyurdu: 603 kilogram skunk ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023'ün ilk büyük uyuşturucu yakalamasını sosyal medya hesabından duyurdu. 'Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum' diyen Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum. pic.twitter.com/GpZUETu4jB
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.