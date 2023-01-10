Gündem Bakan Muş Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum diyerek duyurdu 603 kilogram skunk ele geçirildi
ANKARA

Bakan Muş 'Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum' diyerek duyurdu: 603 kilogram skunk ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023'ün ilk büyük uyuşturucu yakalamasını sosyal medya hesabından duyurdu. 'Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum' diyen Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Muş Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum diyerek duyurdu: 603 kilogram skunk ele geçirildi
Operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023'ün ilk büyük uyuşturucu yakalamasını sosyal medya hesabından duyurdu. 'Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum' diyen Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603,5 kg skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi köyleri arasında

'Dünyanın en iyi köyleri' arasında

Birgi mimari dokusunu 7 asırdır koruyor.
Annesi ilk kez itiraf etti

Annesi ilk kez itiraf etti

​Müslüme davasında şoke eden gelişme.
T24ün MİTten Cumhurbaşkanı Erdoğana Çukurambar cinayeti raporu iddiasına yalanlama

TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim müjdesi

TOKİ taksitlerinde yüzde 50 indirim müjdesi

​Bakan Kurum 'vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk' diyerek duyurdu.

​Bakan Koca: Bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır, hiçbir hastada kullanılmadı.

Bilim insanları araştırdı: 2 bin yıl sonra çözüldü.

​Bakan Bilgin Kabine toplantısı sonrası müjdeyi verdi.

​Bakan Nebati: Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması daha da genişleyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.