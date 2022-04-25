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Gündem Bakan Varanktan İYİ Partili Çırayın SİHA algısına yanıt Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor
POLİTİKA

Bakan Varank'tan İYİ Parti'li Çıray'ın 'SİHA' algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

Her fırsatta Bayraktar TB2 SİHA'ları hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray bu kez de, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır." paylaşımı yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çıray'ın paylaşımına, "Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Mustafa Varanktan İYİ Partili Aytun Çırayın SİHA algısına yanıt
Bakan Varank'tan İYİ Parti'li Çıray'ın 'SİHA' algısına yanıt

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları, tüm dünyada adından başarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise muhalefetin bir numaralı hedefi haline geldi.

İYİ Parti'li Aytun Çıray TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor
GÜNDEM
İYİ Parti'li Aytun Çıray TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor

Geçtiğimiz günlerde, Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden başarının mimarı Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bu kez de İHA'ların 1916'da yapıldığını vurgulayarak, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı.

ÇIRAY'IN SİHA'LARI HEDEF ALAN PAYLAŞIMINA BAKAN VARANK'TAN YANIT: BU MANDACI ZİHNİYETİN ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ

Çıray'ın paylaşımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" ifadelerini kullandı.

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Bakan Varanktan İYİ Partili Çırayın SİHA algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

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