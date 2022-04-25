Bakan Varank'tan İYİ Parti'li Çıray'ın 'SİHA' algısına yanıt: Bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları, tüm dünyada adından başarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise muhalefetin bir numaralı hedefi haline geldi.

GÜNDEM İYİ Parti'li Aytun Çıray TB2'lerden rahatsız olup Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı: Bir reklamdır gidiyor

Geçtiğimiz günlerde, Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden başarının mimarı Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, bu kez de İHA'ların 1916'da yapıldığını vurgulayarak, "Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır. Ah paşalar ah!" ifadelerini kullandı.

ÇIRAY'IN SİHA'LARI HEDEF ALAN PAYLAŞIMINA BAKAN VARANK'TAN YANIT: BU MANDACI ZİHNİYETİN ANLAMASINI BEKLEMİYORUZ

Çıray'ın paylaşımına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Varank, "Otomobil de 140 sene önce icat edildi ama otomotiv endüstrisindeki devrimi geliştirdiği teknolojiyle Elon Musk yaptı. Bayraktar'ın geliştirdiği, sofistike otonom teknolojilere sahip, savaş konseptini değiştiren SİHA'ları bu mandacı zihniyetin anlamasını zaten kimse beklemiyor!" ifadelerini kullandı.