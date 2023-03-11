Bakan Nebati: Kentsel dönüşüm bütüncül yaklaşımla yürütülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati ve Bakan Kurum kentsel dönüşüm için Yeni Finansman Modeli'ni açıkladı.





Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:





TOKİ ile hızlı bir konut dönüşüm projesini başlattık. Önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız.





İnşa süreci en iyi zeminde yürütülüyor





Yeni afet konutlarının yapım süreci 11 ilde eş zamanlı yürütülüyor. TOKİ olarak en iyi zeminde inşa sürecini yürütüyoruz. İnşa süreci kültürel doku korunarak devam edecek.





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:





Bugüne kadar 27 milyar liralık bir ödenek tahsis edilmiş durumda. Her türlü finansman hazine olarak sağlanacak. Şanlıurfa'nın kentsel dönüşümü bütüncül yaklaşımla yürütülecek. Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız. Kiralık konutlar, kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına sunulacak. 'Afet Yeniden İmar Fonu' afetler için uzun vadeli kaynak sağlayacak. Esnafa 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz kredi sağlıyoruz. Esnafın 4.1 milyar TL tutarındaki kredi ödemesi ertelendi.





Vergi indirimleri gerçekleştirildi





OHAL süresinde işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bugüne kadar 3 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. 671 bin mükellefin vergi yükümlülüğü ertelendi. Prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV oranı yüzde 1'e indirildi.



