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POLİTİKA

Bakan Nebati: Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon 11'inci Dönem Toplantısını imzaladığımız protokol ile tamamladık" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını tamamladık
Foto: DHA.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Umman KEK 11'inci Dönem Toplantısını imzaladığımız protokol ile tamamladık. Komisyon kapsamında, Umman Ticaret, Sanayi, Yatırım ve Teşvik Bakanı Sayın Al Yousef ve beraberindeki heyetini Bakanlığımızda ağırladık ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yönelik iş birliği imkanlarını ele aldık. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini ifade ederek eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar birçok alanda iş birliğinin arttırılarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık" dedi.

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