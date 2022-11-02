Bakan Nebati yeni tahmini açıkladı: Hedef 44 milyar dolar gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD EXPO 2022 açılış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

EKONOMİ Bakan Nebati'den TOGG için kredi müjdesi

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"İnanıyorum ki Türkiye yüzyılı ideallerimize, bu ideallerimizin gerçekleştirilmesinde gayretle çalışarak tek tek ulaşacağız. Küresel ekonomi bugün zorlu bir dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, küresel enflasyon baskısı ve artan resesyon riskleri nedeniyle uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini gözlemliyoruz.

Salgın sonrası artan taleple birlikte tedarik zincirlerinde bozulma ve birçok emtiada arzın kısıtlanması fiyatları yukarı yönde etkiliyor. Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları, hatta 70 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Merkez Bankaları sıkı para politikaları uygulamaya ortaya koymuş olmaları resesyon endişelerini artırıyor.

REKLAM

Biz Türkiye olarak tüm bu küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarı ile ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomi modeli (TEM) bu kapsamda attığımız adımlarla güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme trendimiz tüm küresel çalkantılar rağmen 2022’nin ilk yarısında yüzde 7.5’luk büyüme sağladı. 8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimiz makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz bir şekilde artıyor.

EKONOMİ Bakan Nebati: Döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi

"TOPLAM İSTİHDAMIMIZI CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLAN 31 MİLYON KİŞİYE YÜKSELTTİK"

Toplam istihdam rakamlarımızı salgın öncesi seviyelerin çok üzerine çıkarmayı başardık. 2022 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamımızı cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyon kişiye yükselttik.

"44 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

2022 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam ihracatımız 252.6 milyar dolarla tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2022 yılında 50 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırlayarak 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl bu yılın hedeflerini koyduğumuzda 35 milyar dolardı. Salgının etkilerinin bitmediği, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye’deki potansiyeli görün.

REKLAM

35 milyar dolarlık hedef 44 milyar dolarla revize diliyor. İhracatta sergilediğimiz yüksek performans ve turizmdeki canlılığa rağmen, başta enerji olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak cari işlemler dengesinde bozulma kaydedilmiştir. Yüksek seyreden enerji ithalatımız nedeniyle 2022 Ağustos itibarıyla yıllık cari açığımız 40.9 milyar dolar olmuştur.

"CARİ AÇIĞI İYİLEŞTİRMEK HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR"

Türkiye 2020 yılında 28 milyar dolar net enerji ithalatçısı. Geçen yıl 51 milyar dolar net enerji ithalatçısı, bu yıl 100 milyar doların üzerine giden bir enerji ithalatı var. Dış ticaret açığımız büyüyor. Dolayısıyla da cari açık dengemiz büyüdü. Normalleştiğini düşündüğümüzde cari işlemler açığı sadece ve sadece geçen yılki fiyatlarla olmuş olsa dahi sıfırlanıyor.

REKLAM

Biz Türkiye ekonomi modeliyle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşıyoruz. Dünya normalleştiğinde bunun etkilerinin çok daha hızlı ve hissedilir şekilde olacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye ekonomi modeli kapsamında uyguladığımız politikalarla cari açığı iyileştirmek hedeflerimizden biridir.

ENFLASYON HAKKINDA

Karadeniz doğal gazının devreye alınması elimizi daha da güçlendirecektir. Elbette sorun alanlarımız var. Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak döviz kurunda yaşanan gelişmeler, enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi ülkemizde enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olmuştur. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürünceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bunda kesin kararlıyız. Yoğun koordinasyonu sürdürüyor. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarla yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizdeki enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız.

REKLAM

Ücret artışlarını enflasyon üzerinde gerçekleştiriyoruz. Kapsamlı destek paketlerini vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Mevsimsel düzeltilmiş reel kesim güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 1.8 puan artarak. 1.08 seviyesine gelmiştir. Tüketici güven endeksi önceki aya göre 3.9 puan artarak 76.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gene ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 97.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. KKM katkısıyla liradaki oynaklık azalmıştır.

Kapsamlı teşvik programını hem sıfırdan yatırım, hem genişleme yatırımı projelerinin önünü açıyoruz. Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz Türkiye ekonomi modelimizin ülkemize olan ilginin daha da artmasını, katıldığım tüm yurt dışı toplantılarında çok net olarak gözlemliyorum. İlk bahar toplantılarında IMF, OECD temsilcileriyle yaptığım toplantıda sorguluyorlardı. Bali’deki G20 toplantılarında neler oluyor diye bakıyorlardı. Çok şükür son bahar toplantılarında Dünya Bankası, IMF, OECD ülkeleri ve bakanlarla yaptığımız toplantıda Türkiye ekonomi modeli dünyanın ilke alanına girmiş durumda.

REKLAM

"ESNAF VE ZANAATKARLARIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ"

En son Riyad’da gerçekleşen ve 7 bine yakın katılımcının bulunduğu ortamda Türkiye ekonomisine olan ilginin ve Türkiye ile tüm dünyadaki tedarikçilerini iş dünyasının ortaya koymuş olduğu bağlantı Türkiye’nin hangi noktaya geldiği açısından umut verici göstergelerden birisidir.

Reel piyasanın önceliklerinin Türkiye’nin önceliği olduğu noktasında hemfikir olduğumuzu beyan etmek istiyorum. İktidarımız sürecinde olduğu gibi salgın koşullarının çıkardığı zorlu şartlarla esnaf ve zanaatkarlarımız yalnız bırakmadık. Bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplam 100 milyar lira tutarındaki kredi imkanını 60 ay vade ve yüzde 7.5 gibi düşük bir maliyetle esnaf ve zanaatkarlarımızın hizmetine sunuyoruz."

REKLAM