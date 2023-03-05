Bakan Nebati'den 'Riskli binalardan uzak durun' çağrısı: Yürek yakan kayıplara engel olalım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken altı katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen alt katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:
"Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Haliliye ilçemize ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor."
#Şanlıurfa
#Hazine ve Maliye Bakanı
#Nurettin Nebati
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