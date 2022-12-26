Bakan Özer: 2023'te tüm ilçelere bilim- sanat merkezi kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Özer, ATO Congresium'da 'Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması'na katıldı.





69 il ve 86 okuldan 182 öğrencinin 98 proje ile yarıştığı programda Bakan Özer'in yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, bürokratlar ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci yer aldı. Bakan Özer, beşeri sermayenin niteliğini artırmada en önemli unsurun eğitim olduğunu belirterek, "2000'li yıllara geldiğimiz zaman bizim eğitimdeki karnemiz çok iyi değil. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11'di yani 100 çocuğumuzun sadece 11'i okulda, 89'u değil. Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44. Son 20 yılda eğitimdeki seferberlikle 5 yaştaki okullaşma oranlarımız yüzde 11'den yüzde 99'a çıktı. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44. Ortaöğretim ise yüzde 44'ten yüzde 95'e çıktı. Bu dönemde ilk kez bu ülkenin evlatları ekonomik gelirlerine, cinsiyetlerine bakmaksızın eğitimde okullaşma imkanına kavuştu" diye konuştu.

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'CİDDİ DESTEK SAĞLIYORUZ'

Gençlerin nitelikli eğitim alması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Bakan Özer, bölgesel farklılıklar ile okul türü farklılıkları olmadan en nitelikli eğitim için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu kapsamda bilim-sanat merkezlerinin önemine değinen Özer, "Bilim-sanat merkezlerinde biz, özel yetenekli öğrencilerimize yeteneklerini geliştirmek için destek veriyoruz. Hem akademik becerilerini hem de sanat, müzikle ilgili becerilerini geliştirmek için çok ciddi destekler sağlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilim-sanat merkezlerine erişimi kolaylaştırmak için 185 olan bilim-sanat merkezi sayısını 2022'de 379'a çıkardık. 2023 yılında size sürprizimiz var. Tüm ilçelerimize bilim-sanat merkezi kuracağız. Böylece öğrencilerimizin bulunduğu ilçedeki bilim-sanat merkezine erişimini sağlayacağız. Bu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en önemli bileşenlerinden bir tanesini oluşturmaktadır" dedi.

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'8 BİN 300 TESCİL ALDIK'

Bakan Özer, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli bileşenin patent, faydalı model, marka ve tasarım ile ilgili fikri mülkiyet kültürünün tüm eğitim kurumlarında yaygınlaşmasını sağlamak olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda fikri mülkiyet anlamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tescilini almış olduğu ürün sayısı yıllık yüzde 2,9 yani yüzde 3'tür. Biz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gittik. Çok ciddi bir eğitim seferberliği gerçekleştirdik. 2022 yılında 7 bin 500 ürünün tescili için çaba sarf ettik. 2022'nin sonunda 8 bin 300 patent, faydalı model, marka ve tasarımın tescilini almış bulunuyoruz. Bunların 162 tanesini de ticarileştirebildik. Milli Eğitim Bakanlığı, bir taraftan eğitimin niteliğini artırırken diğer taraftan inovatif girişim kapasitesini artıracak şekilde okullarımızı desteklemeye devam ediyor. Burada 2 başlık var. Biri matematik, diğeri çevre ve iklim değişikliği. Birincisi, matematik okuryazarlığını artırmak. Özellikle 'Türkiye Yüzyılı'nda sayısalcı, sözelci, eşit ağırlıkçı olmadan matematikle rasyonel ilişkisini sağlayabilmek. Diğeri ana dil öğrenmek; üçüncüsü de yabancı dil. Diğer bağlamda, çevre ve iklim değişikliği de bizim değişikliklerimizin ana omurgasında yer alıyor. Bir açılım yapalım, bu etkinliği her ay yapalım. Öğrenci kurultayı ile ilgili yaptığımız hazırlıkları bu yarışmayla birleştirmek ve 81 ilden öğrencileri Ankara'ya getirerek kültürel, sanatsal etkinliklerle buluşturalım. Aynı zamanda tematik bir konuda çalıştay yapalım."

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FOTOĞRAF 12 Bakan Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalyanın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen Eğitimin Dönüşümü temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumunda yaptığı konuşmada, bu tür toplantıların geleceğin planlanması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Kovid-19 salgınının dünyada ekonomiyi, siyasal bakışı, toplumsal ilişkileri, eğitimi, her şeyi değiştirdiğini söyleyen Özer, Kovid-19 bize okulların sadece bilişsel öğrenme ortamları olmadığını çok acı tecrübeyle gösterdi. dedi. Salgın nedeniyle dünyada uzaktan eğitim serüveninin başladığını ifade eden Özer, Türkiyenin de mevcut altyapısını hızlı bir şekilde kullanarak uzaktan eğitime geçtiğini, mümkün olduğunca öğrencilerin yanında olduğunu dile getirdi. Bu süreçte okulların psikolojik, sosyal, duygusal, kişisel gelişimlerin de yapıldığı en önemli yerler olduğunu gösterdiğini vurgulayan Özer, Okullar, ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi olan beşeri sermayenin şekillendiği, geliştirildiği ve ülkenin geleceğine öncü rol oynayacak nesillerin yetiştiği en önemli kurumlar. Toplumda eşitsizliklerin de eşitlendiği önemli fonksiyon icra eden yerler olduğu çok yakından görüldü. diye konuştu. Bu doğrultuda bakan olarak göreve başladığındaki devir teslim töreninde, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için salgının sıfırlanmasına tahammülleri olmadığını ifade ettiğine işaret eden Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını anlatan Özer, şunları söyledi: Allaha şükür 6 Eylülde başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede, beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu çocuklarımızın okul ortamına arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi. Özer, bu süreçte öğretmenlerin de birer kahraman olduğunu ve yaklaşık 5 ay boyunca maske ile ders anlattıklarını belirtti. Ayrıca öğretmenlerin aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, Avrupa kıtasında, gelişmiş, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam eden tüm ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının üzerinde olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti: Öğretmenlerimizi hem bu süreçteki maske ile büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından dolayı hem de aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umudu, güvenilirliği artırarak toplumda örneklik teşkil ettikleri için hem şahsım hem Milli Eğitim Bakanlığı adına kutluyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu iki haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, hep acaba tatil uzayacak mı? Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM’ler değildir? Bakan Özer duyurdu: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "En sık sorulan sorular, hep acaba tatil uzayacak mı? Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir?" dedi. Peki yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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